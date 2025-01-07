Судимы были

В России не прецедентное право. Но в сложных случаях судьи часто ориентируются на опыт коллег. В 2024-м «Ъ» продолжал следить за рассмотрением дел, которые рискуют стать примером для подражания.

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Расплатный проект

Реструктуризация долгов как способ избежать банкротства

Появившееся в октябре 2015 года потребительское банкротство дало гражданам возможность не только списать долги, расставшись со всем имуществом, но и сохранить активы, получив длительную рассрочку выплат, иногда даже вопреки воле кредиторов. Такая реабилитационная процедура — план реструктуризации долгов — предусмотрена законом о несостоятельности и уже вводилась судами в 2,6 тыс. случаев. «Ъ» проанализировал практику по таким делам и выяснил, что способствует или мешает утверждению плана, чем заканчивается процедура и что происходит в случае, если план выполнить не удается. Подробнее — в материале «Ъ».

Товар—деньги—мораль

Перевод структурой IKEA средств из России за рубеж признан безнравственным

Перевод за рубеж денег за оставшиеся в РФ товары IKEA признан ничтожным по редкому в судебной практике основанию: сделка признана «противной основам правопорядка или нравственности». Решение вынес Арбитражный суд Мособласти по требованию ФНС. В результате российскую структуру шведского ритейлера обязали выплатить в доход РФ 12,9 млрд руб. Юристы считают это «опасным прецедентом»: в случае распространения подобной практики можно будет изымать в пользу государства имущество практически по любым сделкам, которые суд признает незаконными. Подробнее — в материале «Ъ».

Бренды пограничной стоимости

Импортерам придется доплатить таможне за товары под иностранными марками

Верховный суд РФ (ВС) опубликовал решение по спору одной из крупнейших российских виноделен, «Фанагория», с таможней из-за пошлин на импортируемые брендированные пробки, штопоры и бокалы. Ведомство настаивало на включении в таможенную стоимость товаров роялти в пользу кипрского обладателя прав на знак Fanagoria. Компания отбилась от претензий в арбитражных судах, но экономколлегия отчасти поддержала таможню. ВС решил, что пошлинами облагается часть роялти, которая относится к ввозимым товарам. Проблема в том, что точно установить долю можно не всегда. Тогда таможенники смогут рассчитывать ее примерно, что создает риски для злоупотреблений, говорят юристы. Подробнее — в материале «Ъ».

Привычка судиться

Анна Занина — о выборе между административным и судебным порядком разрешения спора

Как показывает практика Верховного суда РФ (ВС), иногда из-за нежелания идти на уступки или признать свою ошибку органы власти доходят до абсурда. И тогда спорящим с ними гражданам и организациям приходится идти в суд только для того, чтобы доказать, что судиться в данном случае не нужно. Яркой иллюстрацией стало дело об оспаривании действий Росреестра, переданное на днях в экономколлегию ВС. Подробнее — в материале «Ъ».

Вход и выход по разной цене

Итоги слияний и поглощений на российском рынке в 2024 году

«Ъ» проанализировал состояние рынка слияний и поглощений (M&A) в России. Сделки по выходу иностранцев из российских активов хотя и остаются существенными по суммам, в количественном отношении идут на спад, составляя в среднем 25–30% от всех соглашений по M&A, проведенных в уходящем году. Вместе с тем остается высокой доля продаж бизнеса между российскими сторонами, причем многие стремятся успеть завершить сделку до конца декабря, в том числе из-за предстоящих в 2025 году налоговых изменений. О причинах сложившейся ситуации, о рисках судебных тяжб, о мирном транзите капиталов и о факторах, которые будут влиять на рынок в будущем, «Ъ» поговорил с российскими юридическими компаниями. Подробнее — в материале «Ъ».

Где не родился, там и посудился

Как банкротят иностранный бизнес в России

2024 год стал поворотным для развития практики трансграничного банкротства в России. После февральского решения Верховного суда кредиторы активизировали свои усилия, подав в российские суды сотни заявлений о возбуждении процедуры несостоятельности в отношении зарубежных компаний. Условие для ее запуска — тесная связь с РФ и в первую очередь наличие здесь имущества, на которое можно обратить взыскание. «Ъ» изучил судебные акты по таким делам и выяснил, какую из двух возможных процедур запускают чаще всего, что помогает кредиторам обосновать необходимость банкротства, из каких стран происходят должники и могут ли они защититься от таких требований. Подробнее — в материале «Ъ».