Станцию метро дотянули до открытия

В Санкт-Петербурге открылась первая за пять лет станция метро — «Горный институт». Она расположена на юго-востоке Васильевского острова недалеко от набережной. Теперь это конечный пункт оранжевой линии местной подземки. Станцию строили почти 10 лет, а открыть хотели еще в 2018-м, но на фоне банкротства подрядчика запуск несколько раз переносился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Утром 27 декабря на торжественную церемонию прибыл губернатор города Александр Беглов. Через шесть минут после того, как первые пассажиры прошли турникеты, отказала часть эскалаторов. В соцсетях люди рассказывали, что поднимались пешком. По громкой связи поясняли, что оборудование новое и «всё бывает». Изданию «Ротонда» представители метрополитена сообщили о «технической остановке». Но горожане довольны: теперь для них закончатся многолетние проблемы, рассказал житель Санкт-Петербурга Даниил, который был на открытии «Горного института»:

«В районе Васильевского острова было всего лишь две полноценные станции и одна смежная, которой толком никто не пользовался. Одна была поближе к центру, другая — подальше. Первые две были очень востребованы у местных жителей. На ближайшей к центру — "Василеостровской" — в часы пик даже ограничивали вход, не четыре двери были открыта, а одна. Зайти было проблематично, если не невозможно, особенно в дни праздничных мероприятий, например, когда проходили "Алые паруса". С "Горным институтом" точно будет проще, она будет оттягивать большой поток. Она как раз находится на равном удалении от двух существующих часто используемых станций. Кроме того, рядом расположены две крупные площадки — "Севкабель Порт" и музей "Эрарта", которые пользуются популярностью. И до Кунсткамеры будет ближе, как минимум по набережной.

В день открытия я приехал к 8 утра на станцию — суматоха, толпа людей. Приезжал губернатор, председатель Заксобрания и ректор Горного института. Говорились торжественные речи. После официальной части я побыстрее пошел к кассам для того, чтобы взять памятный жетон. Был один эксцесс: оба эскалатора наверх в какой-то момент не работали».

В Telegram-каналах жители Петербурга поздравляют друг друга с открытием новой станции метро, называя это событие эпохальным. В то же время многие с беспокойством и скепсисом восприняли сбой в работе эскалаторов. В соцсетях шутят, что власти закроют «Горный институт» на реконструкцию, едва успев перерезать красную ленточку. Такая судьба уже постигала другие станции подземки в городе, напомнил старший редактор издания «Фонтанка» Николай Кудин. После банкротства компании «Метрострой», отметил он, власти не сразу нашли нового подрядчика для замороженных проектов:

«Прежний исполнитель начинал строить эту станцию в 2015-м. Параллельно "Метрострой" участвовал в проекте по возведению стадиона к чемпионату мира по футболу, который потом стал "Газпром Ареной". Компания очень сильно перенапряглась. Станция "Горный институт" явно не была приоритетом. Когда турнир прошел, начались уже совсем необратимые проблемы. Возник вопрос, то ли компанию спасать, то ли банкротить. Решили обнуляться. Это тоже все затянулось. Его сменила новая организация, которую город создал вместе с ВТБ, "Метрострой Северной Столицы". Она несколько лет назад взялась довести этот проект до конца. Нужных темпов с нуля сразу не наберешь, хотя туда перешли все рабочие из "Метростроя". Новый техники нет, брали в аренду на старую, "метростроевскую". Поэтому полегоньку станцию достроили. Но зато у нас теперь есть в городе компания, свободная, по меньшей мере, от долгов.

Одной из причин настолько затянутых сроков стал скрытый спор "Метростроя" с дорожно-транспортным блоком, который подолгу не принимал у них работы.

Это многолетний корпоративный конфликт между городом и другими акционерами компании, которые не хотели отказываться от контроля над ней. Открытие последних трех станций датируется ноябрем 2019 года, это Фрунзенско-Приморская линия. Их открыли со второго раза. Первый раз церемонию отменили в последний момент по соображениям безопасности. Сразу же после запуска начались протечки, поломки траволаторов, опять же, потому что все это достраивалось в спешке.

С "Театральной" еще более абсурдная ситуация. Ее начали строить одновременно с "Горным институтом". Предполагали, что за эти годы сообразят, куда из нее делать выход. Базовым вариантом был павильон прямо перед Мариинским театром, но против этого резко выступило его руководство и лично художественный руководитель Валерий Гергиев. Нашли новое место, но там стоит здание Дома быта, надо договариваться с владельцем, чтобы он его продал. А он этого делать не хочет».

В «Фонтанке» отмечают, что многие жители Санкт-Петербурга считают приоритетным строительство метро в новых спальных, а не центральных районах. В прошлые годы сбои при запуске станций местные службы объясняли в том числе особенностями грунта. Учитывая проблемы из-за санкций и неудачное управление, было бы логично и вовсе притормозить планы по расширению подземки, считает урбанист Аркадий Гершман: «С точки зрения мирового инженерного подхода практически в каждом городе бывают так называемые плавуны, подземные речки, старые русла. В случае Петербурга просто таких мест много. Это удобная отговорка, что тут у нас сложные грунты. Все крутится вокруг проблем управления. У Смольного постоянно менялись планы, и в итоге все, кто умел строить метро, ушли в другие города, преимущественно в Москву, где у мэрии была какая-то долгосрочная стратегия.

Конкретно "Горный институт" — хороший хаб в районе, где магистрального транспорта не было. Но если довести до ума городские электрички, вернуть трамвайные линии, сделать трамвай реально магистральным транспортом, особенно в центре города, то весь этот каркас может очень эффективно работать. Северная столица — уже очень давно транспортный антипример для всей России. Там с успехом повторяют все главные ошибки в этой сфере мировых мегаполисов 1970-х годов, совершенно не обращая внимание на развитие наземного транспорта. Станции метро открыли, а остановки не подвинули, не сделали пешеходный переход от вестибюля на другую сторону, чтобы люди могли спокойно пересаживаться.

Если исходить из нашей суровой реальности, в которой действуют антироссийские санкции, с одной стороны, а с другой, есть жесткий дефицит сотрудников и растущая инфляция, то ждать какого-то метрочуда петербуржцам не стоит».

В начале 2024 года сообщалось, что из-за проблем с подрядчиком открытие станции «Фрунзенская» в Санкт-Петербурге откладывается до 2027 года. В 2022-м общую стоимость реконструкции оценивали в 6,5 млрд руб. За последующие два года проект подорожал на 3 млрд, писал РБК. Губернатор Александр Беглов ранее заявил, что для снижения сроков и стоимости строительства метро город, возможно, привлечет нового подрядчика.

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Елизавета Скобцова