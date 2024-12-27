Льготу обновили оборудованием

На последнем в нынешнем году заседании правительства принято решение о дополнительном расширении преференции для высокотехнологичных производств: утверждено постановление о распространении льготы по налогу на прибыль на предприятия, занимающиеся производством оборудования для создания электронных компонентов. В течение трех следующих лет ставка составит 8% при стандартных 25%. Условием получения льготы, в частности, станет доля доходов предприятия от продажи такого оборудования не менее чем 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В пятницу на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об утверждении постановления, расширяющего с 1 января 2025 года льготу по налогу на прибыль, действующую для предприятий из реестра организаций, работающих в сфере радиоэлектронной промышленности. Теперь в этот реестр могут быть включены и предприятия, занимающиеся производством оборудования для создания электронной компонентной базы и электронной продукции. Льготная ставка налога на прибыль составит для них 8% вместо стандартных 25%. Поясним, что до конца года в рамках этой преференции действует еще более низкая ставка в 3% (вместо базовых 20%).

Как отметил Михаил Мишустин, расширение льготы коснется предприятий, производящих в том числе токарные металлорежущие станки с числовым программным управлением, устройства для производства полупроводниковых слитков или пластин, аппаратуру и оснастку для изготовления печатных форм, позволяющих наладить массовое производство микросхем.

Для получения льготы, помимо нахождения в реестре, также необходимо, чтобы доля доходов от реализации оборудования для создания электронных компонентов составляла не менее 70%.

По словам премьера, льгота будет действовать в течение трех лет, чтобы «и дальше условия работы в этой сфере оставались максимально привлекательными».

Отметим, производство высокотехнологичной продукции на фоне санкций стало одним из приоритетных направлений для оказания господдержки — ранее уже был введен ряд преференций для организаций, работающих в этой сфере. Например, предусмотрены льготные кредиты и пониженные ставки страховых взносов. Недавно правительство расширило механизм стимулирования закупок высокотехнологичной продукции, позволяющий применять повышенный коэффициент при учете таких затрат для последующего снижения налога на прибыль (см. «Ъ» от 19 декабря).

Евгения Крючкова