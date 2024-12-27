Кот-пожарный Толик получил погоны
Коту Толику, ставшему талисманом отряда спасателей ГУ МЧС «Семенычи», было присвоено звание прапорщика. Событие было приурочено к профессиональному празднику.
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Сотрудники также смастерили для Толика миниатюрные погоны и намерены сшить для него форму МЧС России.
За годы службы кот стал верным другом пожарных. «Анатолий активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона. Он каждый день посещает разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их»,— говорят сотрудники (цитата по ТАСС).
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