Кот-пожарный Толик получил погоны

В Государственном Эрмитаже официально работают около 50 котов, в том числе Гоген, Сезанн и Ван Гог. По одной из версий, первый кот по кличке Василий появился в Зимнем дворце еще при Петре I. Его завели для «мышей и крыс устрашения». Нынешние коты проживают в так называемом «кошачьем подвале» протяженностью почти 20 км. По словам главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, лишних котов отдают в хорошие руки, а «интервью и съемки по поводу котов [проходят] не реже, чем про Рембрандта». В январе 2024 года мультфильм «Коты Эрмитажа» признали лучшим анимационным фильмом года

На фото: пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен и кот Ахилл

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото