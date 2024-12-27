Мэрия Екатеринбурга отклонила план «Самолета» по строительству жилья у Шарташа

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отклонил проект планировки территории под многоэтажную застройку вблизи озера Шарташ в Екатеринбурге от федерального застройщика «Самолет», следует из постановления, опубликованного на сайте администрации. Отмечается, что МБУ «Мастерская генерального плана» предложено доработать проект планировки территории.

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Напомним, микрорайон площадью 635,2 тыс. кв. м на 21 тыс. жителей планируют построить в районе ул. Норильской. Проект предусматривает строительство двух школ на 3 тыс. мест и трех детсадов на 1 тыс. мест. В декабре более 800 жителей Екатеринбурга на общественных обсуждениях проголосовали против строительства микрорайона у озера Шарташ, и мэрия учла их мнение (вопрос касался перевода земли под многоэтажное строительство).

На вторых общественных обсуждениях, касающихся строительства многоэтажных домов вблизи озера, которые касались проекта планировки территории под многоэтажную застройку, почти 700 человек вновь выразили несогласие с будущим проектом.

В ходе встречи с главными редакторами уральских СМИ Алексей Орлов заявил, что по проекту строительства у озера Шарташ будут проходить «большие общественные обсуждения» после того, как изначальный проект был отклонен.