«Ак Барс» обменял Юдина на защитника СКА Фальковского

Казанский «Ак Барс» и петербургский СКА совершили обмен защитниками перед закрытием трансферного окна, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ак Барс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В казанский клуб перешел белорусский защитник Степан Фальковский (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В казанский клуб перешел белорусский защитник Степан Фальковский (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В казанский клуб перешел белорусский защитник Степан Фальковский, подписавший контракт до конца сезона 2025/26. В обратном направлении отправился Дмитрий Юдин.

«Перед дедлайном нам необходимо было обновить линию обороны — добавить жесткости на пятаке и в углах, усилить конкуренцию в защитной линии. Сделать это без обменов невозможно, при этом важно было найти условия, которые устроили бы все стороны»,— отметил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Степан Фальковский провел в КХЛ 232 матча, набрав 78 очков (28 голов и 50 передач). В его активе бронзовая медаль чемпионата России (2023) и Кубок Континента (2023) в составе СКА.

Анар Зейналов