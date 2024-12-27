Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кольцово массово перенесли рейсы из Екатеринбурга в Сочи

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали рейсы в Сочи, следует из данных онлайн-табло. В Росавиации отметили, что утром 27 декабря в воздушной гавани Сочи были введены ограничения. Ряд Telegram-каналов сообщали об угрозе беспилотных летательных аппаратов в небе над курортом, однако официально эта информация не подтверждалась.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным сайта аэропорта, рейс SU-2961 «Аэрофлот», который должен был вылететь в 7:25 в Сочи, завершил посадку и вылетел спустя восемь часов ожидания, в то время как рейс SU-2919 «Аэрофлот» задерживается уже на семь часов и должен вылететь в 22:35 по местному времени.

Ранее в аэропорту Сочи задержали на прилет 12 рейсов. Они были перенаправлены на запасные аэродромы, для обеспечения безопасности пассажиров.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...