В Кольцово массово перенесли рейсы из Екатеринбурга в Сочи

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали рейсы в Сочи, следует из данных онлайн-табло. В Росавиации отметили, что утром 27 декабря в воздушной гавани Сочи были введены ограничения. Ряд Telegram-каналов сообщали об угрозе беспилотных летательных аппаратов в небе над курортом, однако официально эта информация не подтверждалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным сайта аэропорта, рейс SU-2961 «Аэрофлот», который должен был вылететь в 7:25 в Сочи, завершил посадку и вылетел спустя восемь часов ожидания, в то время как рейс SU-2919 «Аэрофлот» задерживается уже на семь часов и должен вылететь в 22:35 по местному времени.

Ранее в аэропорту Сочи задержали на прилет 12 рейсов. Они были перенаправлены на запасные аэродромы, для обеспечения безопасности пассажиров.

Полина Щуцкая