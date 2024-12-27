Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ограничения введены в 5:00 по московскому времени.

Также с 6:00 по мск закрыт аэропорт Казани. По словам представителя Росавиации, экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры безопасности.

Алина Зорина