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В аэропорту Сочи задержаны 12 рейсов на прилет

В аэропорту Сочи продолжают действовать ограничения полетов, введенные ранним утром в пятницу, 27 декабря. Как уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани, задержаны 12 рейсов на прилет. Из данных онлайн-табло аэропорта следует, что задержаны также как минимум 20 рейсов на вылет.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Задерживаются вылеты в Бахрейн, Анталью, Москву, Ереван, Дубай и другие направления. Самолеты, направляющиеся в Сочи, перенаправляют на запасной аэродром в Минеральные Воды.

О введении ограничений в воздушной гавани Сочи сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. Меру объяснили необходимостью обеспечить безопасность полетов. Причины введения ограничений не уточнялись. В некоторых Telegram-каналах сообщалось о якобы опасности БПЛА в районе Сочи, однако официально эта информация не подтверждалась.

Ранее аэропорт Сочи вводил временные ограничения вечером 11 декабря. Тогда в соцсетях также заявляли о якобы существующей угрозе атаки беспилотников.

Вячеслав Рыжков

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