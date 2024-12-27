Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как распорядиться подарком так, чтобы никто не остался в обиде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В праздничный сезон один из актуальных вопросов, можно ли передаривать презенты. По классическим правилам хорошего тона, конечно, делать этого нельзя. Но, как напоминает эксперт по этикету Эмили Пост, жизнь сложнее теории. «Правильный ответ — и нет, и да»,— говорит она в интервью The Good Housekeeping. Как объясняет свою позицию Эмили, неправильное передаривание может привести к завершению отношений и стать жуткой обидой. Но в обратном случае это путь к более ответственному потреблению, к тому, чтобы не хранить хлам и, напротив, возможно, дать человеку то, что ему как раз было очень нужно.

Согласны с ней и другие довольно известные эксперты. Но, как говорят они все в один голос, передаривая презенты, надо придерживаться определенных правил. Некоторые из них довольно очевидны: нельзя передавать кому-то подарки, сделанные вручную для вас, и если вы уже вскрыли оригинальную упаковку или даже опробовали вещь. Ну и нельзя передаривать подарки внутри одного круга общения.

Эксперты советуют проверить подарок на наличие нанесенных инициалов или спрятанных персональных открыток и записок. Потому что персонализация, в том числе и быстрая, сейчас очень популярна. И еще одно правило: передаривайте вещь человеку, только если вы уверены, что она ему нужна, потому что вы же уже получили ненужный предмет. И последний, довольно дельный совет: приложите усилия к красивой упаковке этого подарка, ведь вы уже сэкономили силы на его выборе и покупке. Так что компенсируйте это необычной презентацией.

Анна Минакова