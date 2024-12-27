Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МЧС рассказал о зонах риска стихийных бедствий в 2025 году

Глава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков сообщил, что ведомство начало подготовку к паводкоопасному периоду. Предварительный прогноз весеннего половодья на 2025 Росгидромет предоставит в феврале, уточнил он.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, в Якутии толщина льда на реке Лена уже превышает норму на 15 см. В Западной Сибири также прогнозируются высокие уровни воды в реках Обь, Тобол и Ишим. Риски подтоплений также присутствуют в Курганской и Тюменской области из-за из-за повышенных сбросов с казахстанских гидроэлектростанций.

Факторы, влияющие на весеннее половодье, — это температурный режим в декабре—марте, запасы воды в снежном покрове к середине марта, глубина промерзания почвы и толщина льда на реках и прочее, рассказал глава МЧС. Он отметил, что в европейской части страны повышенное половодье чаще всего наблюдается в Башкирии, Чувашии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Самарской, Оренбургской областях и во всех регионах Центрального федерального округа.

Министр подчеркнул, что сейчас уровень воды в реках Мурманской области превышает многолетние нормы примерно на 1 метр.«Это повышает риски подтоплений значительных территорий при активном снеготаянии»,— сказал он в беседе РБК.

Из-за начавшихся в апреле паводков в 25 регионах России оказались подтоплены дома, дороги и мосты. Сильнее всего стихия ударила по Оренбургской области. В июне правительство выделило региону до 4 млрд руб. на восстановление после паводка.

Подробности — в материале «Ъ» «На реках прокурорских».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...