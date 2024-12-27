Глава МЧС рассказал о зонах риска стихийных бедствий в 2025 году

Глава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков сообщил, что ведомство начало подготовку к паводкоопасному периоду. Предварительный прогноз весеннего половодья на 2025 Росгидромет предоставит в феврале, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, в Якутии толщина льда на реке Лена уже превышает норму на 15 см. В Западной Сибири также прогнозируются высокие уровни воды в реках Обь, Тобол и Ишим. Риски подтоплений также присутствуют в Курганской и Тюменской области из-за из-за повышенных сбросов с казахстанских гидроэлектростанций.

Факторы, влияющие на весеннее половодье, — это температурный режим в декабре—марте, запасы воды в снежном покрове к середине марта, глубина промерзания почвы и толщина льда на реках и прочее, рассказал глава МЧС. Он отметил, что в европейской части страны повышенное половодье чаще всего наблюдается в Башкирии, Чувашии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Самарской, Оренбургской областях и во всех регионах Центрального федерального округа.

Министр подчеркнул, что сейчас уровень воды в реках Мурманской области превышает многолетние нормы примерно на 1 метр.«Это повышает риски подтоплений значительных территорий при активном снеготаянии»,— сказал он в беседе РБК.

Из-за начавшихся в апреле паводков в 25 регионах России оказались подтоплены дома, дороги и мосты. Сильнее всего стихия ударила по Оренбургской области. В июне правительство выделило региону до 4 млрд руб. на восстановление после паводка.

Подробности — в материале «Ъ» «На реках прокурорских».