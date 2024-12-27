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Коммерсантъ FM
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ФМБА зарегистрировала препарат от рака предстательной железы

Российский препарат для лечения рака предстательной железы получил регистрационное удостоверение, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Там уточнили, что препарат позволит расширить показания при лечении метастатического поражения костей.

«ФМБА России получило регистрационное удостоверение на импортозамещенный радиофармпрепарат "Ракурс (223Ra)" … Регистрация отечественного препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения»,— говорится в сообщении ФМБА в Telegram-канале.

В публикации указано, что «Ракурс» — препарат двойного действия. Во-первых, он позволит продлить жизнь пациенту. Во-вторых, содержащийся в составе радий-223 воздействует на болевой синдром, что дает возможность отказаться от применения обезболивающей терапии.

Радионуклид (223Ra) для препарата поставляет Государственный научный центр «НИИ атомных реакторов». Его применяют для радионуклидной терапии у пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей.

В ноябре глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что трехлетний цикл исследований для создания новых вакцин от онкозаболеваний фактически завершен. В их числе препараты против меланомы, рака кожи и глиобластомы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ставка на онкологию».

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