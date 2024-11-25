Владимир Путин обсудил с главой ФМБА Вероникой Скворцовой онковакцину

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. Она рассказала, что трехлетний цикл исследований для создания новых вакцин от онкозаболеваний фактически завершен. По словам госпожи Скворцовой, применять ее для лечения пациентов могут начать уже со следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать ее применять у пациентов»,— сказала глава ФМБА (цитата по сайту Кремля). Разработка, по ее словам, займет еще около года. «Это все равно прорыв будет»,— заметил президент.

Госпожа Скворцова пояснила, что сейчас параллельно проводятся исследования вакцин от разных онкологических заболеваний. Так, разрабатываются вакцины от меланомы, рака кожи и глиобластомы.

В феврале Владимир Путин сообщал, что российские ученые смогли вплотную подойти к созданию онковакцин. Он выражал надежду, что в ближайшее время эти препараты начнут применяться для индивидуальной терапии. Результаты доклинических исследований ожидаются до конца года.

Подробнее о вакцине — в материале «Ъ FM» «Вакцине от рака установили сроки».