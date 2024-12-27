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Аэропорт Казани задержал 7 рейсов из-за временных ограничений

В казанском аэропорту задержали пять рейсов на вылет и два на прилет. Среди них рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул и Нарьян Мар. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Рейс SU 1279 отправится в московский аэропорт Шереметьево в 8:00 вместо 6:50, рейс TK 430 отправится в Стамбул также в 8:00 вместо 7:20, рейс FV 6596 отправится в Санкт-Петербург в 8:45 вместо 7:45, рейс в Нарьян Мар в 9:00 вместо 8:00, а рейс N4 250 отправится в аэропорт Пулково в 10:00 вместо 8:30.

Два рейса на прилет также задержатся: ожидаемое время прибытия рейса TK 429 из Стамбула запланировано на 6:16 вместо 6:10, а прибытие рейса WZ 1069 на 9:05 вместо 8:15.

Задержки произошли из-за временных ограничений, введенных на работу аэропорта с 6:00. Ожидаемое время их снятия пока не сообщается.

Влас Северин

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