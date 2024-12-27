Посол: Россия в 2025 году ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина

Россия в 2025 году ожидает визит председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил «РИА Новости» посол РФ в Китае Игорь Моргулов. По его словам, планы на предстоящие мероприятия уже прорабатываются. Си после переизбрания в марте 2023 года посетил Россию с первым зарубежным визитом, аналогичным образом по отношению к Китаю поступил Владимир Путин в мае 2024 года.

В следующем году, помимо возможного визита господина Си, запланированы другие значимые события, среди которых юбилейная 30-я встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии между странами, продолжил господин Моргулов. Кроме того, состоятся международные встречи — заседания Совета глав государств ШОС в Китае и Совета глав правительств ШОС в России. Игорь Моргулов отметил, что эти мероприятия будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между Москвой и Пекином.

По мнению посла, в следующем году государствам предстоит отвечать «двойным противодействием» на "двойное сдерживание", которое пытаются проводить страны Запада.

Подробнее о сопряжении внешней политики РФ и КНР — в материале «Ъ» «Российско-китайское предупреждение».