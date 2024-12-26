В Тобольске установили 102-метровую колонну на стройплощадке СИБУРа

На строительной площадке в Тобольске (Тюменская область) завершена установка ключевого элемента будущего завода СИБУРа по производству дегидрирования пропана и полипропилена (ДГП-2) — ректификационной колонны весом 1204 тонны и длиной 102 м, сообщил в своем Telegram глава Тюменской области Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

Процесс доставки колонны высотой с 34-этажный дом начался в морском порту Сабетты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Оттуда она была перевезена по Оби и Иртышу на барже-буксирном составе «Салехард». После этого колонну доставили от промышленного порта «Запсибнефтехима» до строительной площадки на самоходном модульном транспортере, что потребовало задействования семи кранов, включая три самых мощных в России.

На данный момент на объекте ДГП-2 установлено 33 единицы крупнотоннажного оборудования. Общий прогресс проекта составляет 43%. «После запуска производства на полную мощность наша страна войдет в топ-5 мировых производителей полипропилена»,— отметил губернатор.

Напомним, предприятие будет выпускать 15 марок полипропилена, которые используют в строительстве, производстве автомобилей, медицине и в других отраслях. Завод планируют запустить в 2027 году.

Ирина Пичурина