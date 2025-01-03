Процессуальное чтиво

Убийцы и насильники заслуживают наказания, но не славы, уверен «Ъ». Но поддержки заслуживают их жертвы, а памяти — те, кто смог разгадать замысел злодеев. Потому сюжеты криминальной хроники попадают в фокус внимания наших авторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебный процесс над «мазанским монстром» Домиником Пелико

Фото: Reuters Судебный процесс над «мазанским монстром» Домиником Пелико

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Чисто китайское убийство

Невероятные подробности убийства миллиардера и продюсера «Задачи трех тел» Линь Ци

В марте Netflix представила сериал «Задача трех тел», а шанхайский суд приговорил к смертной казни убийцу главного продюсера сериала, китайского миллиардера и основателя компании Youzoo Interactive Линь Ци. И, судя по появляющимся подробностям, история убийства по сенсационности и интриге вполне сможет, если будет экранизирована, конкурировать с одним из самых ожидаемых сериалов года. Подробнее — в материале «Ъ».

Попутчица маньяка

Как судьба свела журналистку и серийного убийцу

Британская журналистка Сэнди Фоукс осенью 1974 года переехала работать в США, поскольку в американских газетах лучше платили. Звездой американской журналистики ей стать не удалось. Зато случайное знакомство в баре подарило Фоукс такой сюжет, которого хватило на целую книгу. А ее случайный знакомый вошел в историю криминалистики, в самый мрачный ее раздел — серийных убийц. Подробнее — в материале «Ъ».

Монстры из Мазана

История преступления, шокировавшего Францию

На судебном процессе во французском городе Авиньон 20 декабря должны вынести вердикт по делу Доминика Пелико, который подмешивал медикаменты в пищу своей жене Жизель, а когда она теряла сознание, насиловал ее либо приглашал для этого других мужчин. По просьбе жертвы процесс проходит в открытом режиме. На скамье подсудимых муж и еще 50 насильников. Подробнее — в материале «Ъ».

Чисто английское исчезновение

Как лорд-убийца полвека остается героем статей, книг и фильмов

Имя лорда Лукана в Великобритании известно чуть не каждому. 8 ноября 1974 года лорд исчез — сразу после того, как была убита няня его детей Сандра Риветт. Хотя официально его признали и убийцей, и — спустя время — умершим, споры и по поводу его виновности, и по поводу его судьбы не прекращаются. За прошедшие 50 лет об этой истории написано множество статей, ей посвящали книги и фильмы. К юбилею вышли еще две новые документальные работы — картина «Убийство Сандры Риветт» (The Murder of Sandra Rivett) и мини-сериал из трех частей «Лукан» (Lucan). Но версий и теорий по-прежнему гораздо больше, чем фактов. Подробнее — в материале «Ъ».

История портфеля с бомбой

80 лет назад произошло самое известное покушение на Гитлера

В 12:42 20 июля 1944 года в зале совещаний ставки Гитлера «Волчье логово» в лесу под городом Растенбург в Восточной Пруссии (ныне Кентшин, Польша) прогремел взрыв. В помещении рухнули потолочные балки, начался пожар, четыре человека погибли, и в течение нескольких минут было неизвестно, жив ли Гитлер. Если бы покушение удалось, история последних месяцев Второй мировой войны, вероятно, сложилась бы иначе, но в силу ряда обстоятельств заговорщики полностью провалились. «Ъ» разбирался в деталях заговора, который даже после победы союзников в мае 1945 года отнюдь не сразу стал восприниматься как подвиг немецкого Сопротивления. Подробнее — в материале «Ъ».