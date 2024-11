Чисто английское исчезновение

История создания расследования Дункана Маклафлина и Уильяма Холла такова. Холл уже имел опыт сотрудничества с Маклафлином в качестве литературного негра — в 2002 году они опубликовали книгу «Грязь: сенсационная инсайдерская история лучшего полицейского под прикрытием Скотленд-Ярда» (The Filth: The Explosive Inside Story of Scotland Yard`s Top Undercover Cop). Дело в том, что ранее Маклафлин был уволен из полиции за необоснованные обвинения в адрес начальства и в своей книге разоблачал сложившуюся в полиции систему.

Соавторы уже работали над продолжением, когда Маклафлину позвонил некий Марк Уинч, которого бывший полицейский когда-то пытался подозревать в торговле наркотиками. Они встретились. Уинч показал фотографию, на ней был запечатлен мужчина, с которым он встречался в индийском штате Гоа,— Барри из джунглей. Мужчина был в шортах цвета хаки, у него были очень длинные волосы и борода. Марк Уинч утверждал, будто это Лорд Лукан. У мужчины на фотографии и у лорда действительно было много общего во внешнем облике — линия волос, брови, отсутствие мочек ушей. На Гоа он появился примерно в то же время, когда таинственно исчез лорд Лукан. Но была небольшая проблема. Барри из джунглей умер в 1996 году и был кремирован, так что сделать анализ ДНК, чтобы опознать в нем лорда Лукана, было невозможно.

Маклафлин и Холл обратились в редакцию таблоида News of the World. Редакция оплатила им и фотографу Майку Малони поездку на Гоа. Троица вернулась через пять недель с репортажем из трех частей. Но редакторы газеты пришли к выводу, что Барри из Джунглей — не лорд Лукан. Маклафлин, Холл и Малони попытались продать свою сенсационную историю издателю газет Daily Express и Sunday Express. Но и с ним договориться не удалось. В итоге книгу о том, что лорд Лукан жил на Гоа, выпустил тот же издатель, который ранее опубликовал «Грязь».