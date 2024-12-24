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Полиция в Сочи ищет байкеров, устроивших заезд по лестнице Зимнего театра

В Сочи полицейские ищут группу байкеров, которые устроили заезд по центральной лестнице Зимнего театра. Запись с фиксацией правонарушения появилась вечером накануне, 23 декабря, в соцсетях, сообщается в официальном Telegram-канале УВД Сочи.

Фото: пресс-служба УВД по Сочи

Фото: пресс-служба УВД по Сочи

«В Сочи полицейские разыскивают байкеров, которые устроили заезд по центральной лестнице Зимнего театра Материал по данному факту зарегистрирован, проводится проверка», – рассказали в полиции.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как двое водителей мотоциклов по лестнице заезжают наверх – к колоннам Зимнего театра. Поблизости стоят еще несколько мотоциклистов.

Вячеслав Рыжков

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