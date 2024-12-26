Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности региона на встрече

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи сегодня поговорили «о государственном и о личном» в формате один на один, рассказала пресс-секретарь белорусского главы Наталья Эйсмонт. В частности, главы государств обсудили вопросы региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пункт номер один в повестке дня — вопросы безопасности в целом, региональной безопасности, обстановки, которая сейчас складывается. Она меняется буквально каждый час, если не каждую минуту, и поэтому, конечно, эти вопросы номер один»,— сказала госпожа Эйсмонт во время брифинга с журналистами (цитата по ТАСС).

Также президенты обсудили кооперацию стран в различных сферах, включая экономическую. По словам пресс-секретаря, господин Путин и господин Лукашенко все время находятся на связи и всегда находят возможность, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки. Она также отметила активную совместную работу правительств.

Вчера, 25 декабря, в Санкт-Петербурге прошел ежегодный неформальный саммит СНГ. Премьер-министр Армении не смог принять участие в саммите, так как заразился коронавирусом. Президент Азербайджана был вынужден вернуться домой в связи с катастрофой с самолетом «Азербайджанских авиалиний».

Подробнее о саммите — в репортаже Андрея Колесникова.