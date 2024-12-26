Турецкий ЦБ пошел на снижение

Центральный банк Турции впервые с февраля 2023 года снизил ключевую ставку — с 50% до 47,5%. Прогнозы предполагали некоторое смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), но такой «широкий шаг» в 250 базисных пунктов (б. п.) стал неожиданностью. Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением инфляции. Снижение ставки может объясняться и дальнейшим сжатием деловой активности — по итогам третьего квартала в Турции зафиксирована техническая рецессия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Центробанк Турции на заседании в четверг, 26 декабря, снизил ключевую ставку сразу на 250 б. п., до 47,5%. Сокращение было первым почти за два года — с февраля 2023-го. При этом девять месяцев подряд ставка удерживалась на максимальном за более чем 20 лет уровне 50%. Аналитики ожидали менее значительного шага — в Trading Economics прогнозировали снижение на 150 б. п., предполагая, что на большее сокращение ЦБ не пойдет из-за все еще высокого уровня инфляции и ухудшения ожиданий по ее снижению: обновленный в ноябре прогноз предполагает, что к концу нынешнего года показатель составит 44%, а к концу 2025-го — 21% (ранее ожидались значения 38% и 14% соответственно).

Регулятор свое решение объяснил продолжающимся замедлением инфляции.

В ноябре показатель оценивался в минимальные с июня 2023-го 47,09% после 48,58% в октябре. Снижение инфляции фиксировалось полгода — ожидается, что в декабре замедление продолжится.

По оценкам турецкого ЦБ, спрос в стране продолжает сжиматься. Отчасти это заметно по динамике деловой активности: в производственном секторе индикатор PMI с апреля остается ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада. На фоне сжатия спроса экономика Турции в третьем квартале выросла на 2,1% в годовом выражении — рост стал минимальным за четыре года (во втором квартале — 2,4%). В квартальном же выражении сокращение ВВП фиксировалось как в апреле—июне (на 0,2%), так в июле—сентябре (также на 0,2%), что определяется как техническая рецессия.

По всей видимости, эти данные серьезно усложнили для центробанка принятие решения на декабрьском заседании. Одним из аргументов для внешне преждевременного столь заметного снижения ставки стали опасения того, что на динамику ВВП жесткая ДКП продолжит влиять с некоторым лагом и сохранение ставки на уровне 50% только продлит период спада.

Кристина Боровикова