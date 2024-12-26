В Екатеринбурге поднимут тариф на вывоз мусора

В Екатеринбурге с 1 июля 2025 года поднимут тариф на вывоз мусора на 13%, следует из решения Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Как указано в документе, сейчас единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составляет 687,49 руб. С 1 июля тариф вырастет и составит 776,86 руб. за кубический метр отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Такие расценки Региональная энергетическая комиссия установила для «Спецавтобазы» — регионального операторов по обращению с ТКО.

Напомним, правительство РФ утвердило повышение тарифов ЖКХ в Свердловской области в 2025 году. Индекс изменения тарифов на оплату коммунальных услуг в Свердловской области с середины 2025 года составит 13%, а размер его предельно допустимого отклонения — 2,1%. Таким образом, минимальное повышение тарифов с 1 июля следующего года составит 10,9%, максимальное — 15,1%.