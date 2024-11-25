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обновлено 19:22

Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в Свердловской области в 2025 году

Индекс изменения тарифов на оплату коммунальных услуг в Свердловской области с середины 2025 года составит 13%, а размер его предельно допустимого отклонения — 2,1%. Таким образом, минимальное повышение тарифов с 1 июля следующего года составит 10,9%, максимальное — 15,1%. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для второй половины этого года индекс изменения составил 9,6%. Согласно опубликованному распоряжению, максимально допустимое отклонение от 13% в 2,1% сохранится до конца 2028 года.

Напомним, ранее в Свердловской области депутаты 53 из 94 муниципальных дум обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой установить максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года. Наибольший показатель предложили ввести в Верхнем Тагиле — 23%, средний — в Нижнем Тагиле в размере 15,2%, наименьший — в Лесном в размере 12,1%.

После министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил необходимость повысить плату за коммунальные услуги. По его словам, сдерживание тарифов ЖКХ — это «вред для жителей». «Сдерживая тарифы, мы в большей степени разрушаем коммунально-жилищный комплекс и поддерживаем жителей с высоким уровнем дохода. Тех, кто потребляет больший объем ресурсов»,— сказал он.

Виталий Красиков

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