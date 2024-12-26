Чиновница из городского департамента культуры стала замглавы Дзержинского района Перми
Светлана Горбунова стала новым замглавы Дзержинского района Перми, курирующим социальные вопросы, сообщается на сайте районной управы. На этом посту она сменила Екатерину Вотинову, перешедшую в Ленинский район.
Как уточнили в администрации «Ъ-Прикамье», ранее госпожа Горбунова работала в департаменте культуры — начальником отдела по культуре и дополнительному образованию, а до этого — начальником отдела культуры в администрации Дзержинского района.
В сферу ответственности Светланы Горбуновой входят вопросы социально-экономического развития, размещения муниципального заказа, занятости населения, работы с общественностью, культуры, спорта, молодежной политики, образования, здравоохранения, защиты прав несовершеннолетних.