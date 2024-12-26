В Госдуме предложили ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

В Госдуме намерены запретить выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если выбранное направление они ранее не изучали в среднем специальном учебном заведении. Документ уже опубликован в думской базе. Как писал ранее «Ъ», поправки к законопроекту «Об образовании» разработала межфракционная группа депутатов Госдумы из комитетов по науке и высшему образованию и по просвещению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Сейчас выпускники колледжей могут поступить в вуз без ЕГЭ, сдавая внутренние экзамены, которые устанавливаются самими высшими учебными заведениями. Также абитуриент может комбинировать экзамены — часть сдать в формате ЕГЭ, а другую часть — в вузе. Авторы документа считают, что принятие поправок позволит повысить качество знаний и мотивацию поступающих, которые не смогут использовать для поступления в высшие учебные заведения «вариант обхода ЕГЭ».

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что нынешний подход «не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность». Один из авторов документа, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга (ЕР) пояснил, что для тех вузов, которые уже предъявляют жесткие требования абитуриентам, принимая их только по ЕГЭ, ничего не изменится.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Профильный переход».