Обвиняемый в посредничестве во взятке депутат Курултая не смог обжаловать арест

Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение Советского районного суда Уфы о мере пресечения депутату Курултая Алексею Локотченко, сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов республики. Господин Локотченко обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). На прошлой неделе Советский райсуд Уфы арестовал его до 30 января 2025 года. Обвиняемый содержится в СИЗО №1.

По версии следствия, возглавляющий юридическую компанию «РСК» Алексей Локотченко, предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, освободиться от уголовного преследования, заключив контракт о службе в зоне СВО. За фиктивное зачисление в добровольческий отряд он попросил 10,2 млн руб. — якобы для передачи должностным лицам Минобороны РФ. Депутат, неоднократно посещавший зону проведения СВО, в качестве посредника привлек своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса». При передаче первой части суммы в размере 5,2 млн руб. с поличным был задержан знакомый господина Локотченко, а впоследствии и сам депутат.

Венера Хисамова