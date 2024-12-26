Вице-премьер Хуснуллин: лимиты на семейную ипотеку практически сняты

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что с сегодняшнего дня банкам и Министерству финансов поручили не ограничивать выдачу семейных кредитов. Он заявил, что лимиты на льготную программу «уже практически сняты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если раньше были лимиты межу банками, они выбирали и ждали, когда новый дадут. Сейчас по мере выборки — у кого какая заявка, столько им дают денег»,— рассказал господин Хуснуллин журналистам (цитата по ТАСС).

Вице-премьер отметил, что важным остается вопрос, который касается работы Банка России по дополнительному ограничению кредитования. «Буквально два дня назад я проводил совещание в Центральным банком, крупными банками, завтра снова буду с ними встречаться»,— добавил он.

22 декабря министр финансов Антон Силуанов заявлял о том, что в следующем году лимитов на государственную программу «Семейная ипотека» не будет. Ведомство, по словам министра, решило проблему с нехваткой средств. До этого президент Владимир Путин называл безобразием то, что из-за лимитов банки отказываются выдавать семьям льготную ипотеку. «Не должно быть никаких лимитов. Мне было обещано, что никаких лимитов не будет»,— сказал господин Путин на «Итогах года».

Подробнее о нововведениях в льготной программе — в материале «Ъ» «В "Семейной ипотеке" растет концентрация».