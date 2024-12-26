Белорусский инвестор построит в Башкирии завод за 2,1 млрд рублей

Белорусская 1АК-GROUP инвестирует 2,1 млрд руб. в строительство завода по выпуску сепараторов для производства аккумуляторов, сообщила пресс-служба правительства Башкирии. Предприятие построят в Стерлитамакском районе на территории особой экономической зоны «Алга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Площадь производственного комплекса составит около 10 тыс. кв. м. Будет создано 80 рабочих мест. Завод заработает в 2026 году.

1АК-GROUP — 24 резидент ОЭЗ «Алга». Общая заявленная сумма инвестиций резидентов особой экономической зоны составляет 62,4 млрд руб. Планируется, что реализация проектов позволит создать более 3 тыс. рабочих мест.

Венера Хисамова