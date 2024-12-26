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Коммерсантъ FM
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Минздрав рассказал о состоянии россиян, выживших при крушении самолета в Актау

Состояние трех россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане, оценивается как крайне тяжелое, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. В числе госпитализированных — мать с дочкой, рассказала омбудсмен Мария Львова-Белова.

Фото: МЧС России, МЧС России / AP

Фото: МЧС России, МЧС России / AP

«Состояние троих пострадавших... оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок,— в состоянии средней степени тяжести»,— заявил господин Кузнецов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

С утра девятерых россиян эвакуировали спецбортом МЧС, их доставят в больницы Москвы. Госпожа Львова-Белова уточнила, что с 11-летней пострадавшей девочкой работают психологи, состояние ее мамы тяжелое.

В полете пациентов сопровождает бригада из 15 сотрудников Федерального центра медицины катастроф Минздрава. В аэропорту самолет уже ожидают десятки скорых и машин ГИБДД, передает ТАСС.

Вчера, 25 декабря, самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190AR разбился в Казахстане. Он выполнял рейс Баку—Грозный, но его перенаправили в Махачкалу, а оттуда лайнер вылетел в казахстанский город Актау из-за нештатной ситуации. На борту было 67 человек, в том числе 16 россиян. Из них семь человек погибли, общее число жертв — 38. Пока опознаны семеро погибших.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Интернациональная катастрофа».

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Актау

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Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

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Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

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