Минздрав рассказал о состоянии россиян, выживших при крушении самолета в Актау

Состояние трех россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане, оценивается как крайне тяжелое, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. В числе госпитализированных — мать с дочкой, рассказала омбудсмен Мария Львова-Белова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России, МЧС России / AP Фото: МЧС России, МЧС России / AP

«Состояние троих пострадавших... оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок,— в состоянии средней степени тяжести»,— заявил господин Кузнецов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

С утра девятерых россиян эвакуировали спецбортом МЧС, их доставят в больницы Москвы. Госпожа Львова-Белова уточнила, что с 11-летней пострадавшей девочкой работают психологи, состояние ее мамы тяжелое.

В полете пациентов сопровождает бригада из 15 сотрудников Федерального центра медицины катастроф Минздрава. В аэропорту самолет уже ожидают десятки скорых и машин ГИБДД, передает ТАСС.

Вчера, 25 декабря, самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190AR разбился в Казахстане. Он выполнял рейс Баку—Грозный, но его перенаправили в Махачкалу, а оттуда лайнер вылетел в казахстанский город Актау из-за нештатной ситуации. На борту было 67 человек, в том числе 16 россиян. Из них семь человек погибли, общее число жертв — 38. Пока опознаны семеро погибших.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Интернациональная катастрофа».