Полиция задержала жителя Ханты-Мансийска, который стрелял из пистолета-хлопушки

Полиция Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) задержала 19-летнего молодого человека, который в торговом центре стрелял из пистолета-хлопушки, сообщили в УМВД России по ХМАО-Югре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Так, вечером в ТЦ на ул. Мира сработала тревожная сигнализация. На место прибыли полицейские, которые установили, что подозреваемый несколько раз выстрелил из пистолета-хлопушки из хулиганских побуждений.

На прошлой неделе в Нефтеюганске (ХМАО-Югра) задержали местного жителя, стрелявшего из пистолета по автомобилю Mercedes. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения — ему не понравилось, что возле дома, где он живет, был припаркован чужой автомобиль.

Ирина Пичурина