В Нефтеюганске задержали стрелявшего по чужому автомобилю Mercedes

В Нефтеюганске задержали местного жителя, стрелявшего из пистолета по автомобилю Mercedes, сообщили в пресс-службе полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югры). Инцидент произошел вечером в четверг, 19 декабря, в 6 микрорайоне.

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Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, ему не понравилось, что возле дома, где он живет, был припаркован чужой автомобиль. Он произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, никто не пострадал. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место и задержали 66-летнего местного жителя.

На месте происшествия изъяты гильзы, пистолет и патроны к нему. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого найдены карабин «Сайга МК» и 23 патрона к нему. Задержанный является владельцем оружия и имеет соответствующую лицензию. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Анна Капустина