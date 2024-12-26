Главе СКР доложат о ДТП с автобусом в Тюмени, который врезался в бордюр

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ДТП в Тюмени, во время которого автобус на высокой скорости въехал в бордюр, из-за чего пострадал пассажир, передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел 23 декабря, когда водитель автобуса, проезжавший по мосту, превысил скорость и врезался в бордюр. В салоне разбились стекла и один из пассажиров получил повреждения.

По данным портала 72.ru, авария случилась на Алебашевском мосту с автобусом №77 перевозчика ООО «Газель», который пояснил, что водитель ехал с обычной скоростью, но транспорт занесло на наледи — дорога не была посыпана специальной смесью. Сейчас автобус находится на ремонте.

Ранее в Тюмени произошло ДТП при участии автомобиля под управлением школьника без водительских прав, который столкнулся в маршруткой, где в момент аварии находилось 10 пассажиров. Водители машины и автобуса получили травмы.

Ирина Пичурина