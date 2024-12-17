В Тюмени школьник на машине без прав врезался в маршрутку с пассажирами

В Тюмени произошло ДТП при участии автомобиля под управлением школьника без водительских прав, который столкнулся в маршруткой, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

Инцидент произошел вечером 16 декабря на перекрестке улиц Несговорова — Алексеева. По предварительным данным, 16-летний подросток на УАЗ, который принадлежит его отцу, не предоставил преимущество в движении 43-летнему водителю маршрутного автобуса №6, где находилось 10 пассажиров, из-за удара оба транспортных средства опрокинулись. Оба водителя получили травмы, пассажиры автобуса не пострадали.

Автоинспекция выясняет, как школьник получил доступ к машине, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Тюменской области на 209 км дороги Тюмень — Омск произошло ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель без прав. В результате аварии травмы получили 27-летний водитель и 23-летняя, 28-летняя и 27-летний пассажиры Honda, они обратились в больницу.

Ирина Пичурина