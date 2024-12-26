Губернатор Александр Моор подвел итоги 2024 года в Тюменской области

В среду, 25 декабря, на расширенном заседании правительства Тюменской области подвели итоги 2024 года и отметили значимые достижения региона, сообщил губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

Как подчеркнул господин Моор, в этом году в Тюменской области успешно справились с сильнейшим в истории региона весенним паводком, достигли рекордных результатов в строительстве и успехов Тюменской области в развитии технологий искусственного интеллекта, отмеченных президентом Владимиром Путиным. Также глава области выделил инвестиционную команду региона, получившую шесть наград премии «Лидеры инвестиционного развития – 2024». Среди других значимых достижений — победа тюменских туристических проектов на престижных конкурсах и фестивалях, таких как «Лето в Тобольском кремле».

В 2025 году регион планирует сохранить приоритеты, включая поддержку участников специальной военной операции (СВО), строительство Межуниверситетского кампуса, развитие промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы, реализацию крупных инвестпроектов и прочее.

Также в планах — реализация новых национальных проектов на повышение качества жизни. «А в рамках регионального Года героев усилим работу по сохранению памяти о подвигах защитников Отечества, будем воспитывать на их примере наше подрастающее поколение»,— добавил Александр Моор.

Напомним, в Тюменской области 2025 год объявлен Годом героев. По словам губернатора, сегодня «особенно важно помнить» о подвигах и героизме ветеранов войны и труда, участников локальных войн и конфликтов, участников СВО.

Ирина Пичурина