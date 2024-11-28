Губернатор Моор объявил 2025 год в Тюменской области Годом героев

В Тюменской области 2025 год объявлен Годом героев, заявил губернатор Александр Моор в ходе бюджетного послания депутатам Тюменской областной думы. Глава региона напомнил, что в следующем году в стране отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Много говорят об исторической памяти, исторической правде и важности сохранения исторической истины. Историческая память для меня — это про настоящее и будущее, которое основано на фундаменте прошлого. Великий историй Василий Ключевский сказал: "история не учительница, а надзирательница, наставница жизни. Она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков"»,— сказал господин Моор. Он добавил, что сегодня «особенно важно помнить» о подвигах и героизме ветеранов войны и труда, участников локальных войн и конфликтов, участников специальной военной операции (СВО).

«Прошу всех учесть это при планировании и проведении мероприятий и акций в регионе»,— подчеркнул губернатор.

Василий Алексеев