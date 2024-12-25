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В Перми загорелось здание рядом с музеем авиации

В социальных сетях появились сообщения о возгорании пермского музея авиации. На опубликованных кадрах видно горящее строение по Шоссе Космонавтов. По данным пресс-службы МЧС Прикамья, горит строящееся здание рядом с музеем. «Музей авиации находится в 15 метрах - ему угрозы нет», - подчеркнули в ведомстве.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

По информации МЧС, пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание. Пожар локализован на площади 80 кв.м. Сообщений о пострадавших не поступало.

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