В Перми загорелось здание рядом с музеем авиации

В социальных сетях появились сообщения о возгорании пермского музея авиации. На опубликованных кадрах видно горящее строение по Шоссе Космонавтов. По данным пресс-службы МЧС Прикамья, горит строящееся здание рядом с музеем. «Музей авиации находится в 15 метрах - ему угрозы нет», - подчеркнули в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

По информации МЧС, пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание. Пожар локализован на площади 80 кв.м. Сообщений о пострадавших не поступало.