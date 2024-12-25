Суд в Уфе отказал участнику СВО в удостоверении ветерана

Ленинский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска участника СВО к военному комиссару Башкирии Михаилу Блажевичу. Истец пытался оспорить отказы в выдаче удостоверения ветерана боевых действий, а также взыскивал с военкома 900 тыс. руб. компенсации морального и финансового вреда.

По материалам дела, до участия в СВО истец отбывал наказание в местах лишения свободы. В мае 2023 года она был помилован как участник СВО. В решении суда говорится, что истец проходил службу в подразделении "Шторм Z" Минобороны РФ по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, который не тождественен контракту о военной службе.

Порядок привлечения осужденных для участия в СВО подразумевает, что они принимают «решение о защите народа и отчества с целью искупления вины перед обществом за совершенные преступления», установил суд. Контракт о военной службе заявитель не заключал, то есть не был военнослужащим, поэтому несмотря на участие в СВО и ранение он не имеет право на удостоверение ветерана боевых действий, хотя может пользоваться мерами правой и социальной защиты, говорится в мотивировочной части решения.

«Размеры социальных, страховых и иных выплат гражданам, привлекаемым к участию в выполнении задач СВО в составе штурмовых рот "Z", определены решением министра обороны РФ. Иного обеспечения гражданам, привлекаемых к участию выполнения задач СВО в составе штурмовых рот "Z", не предусмотрено»,— заключил суд.

Ссылку истца на то, что по своему правовому статусу и характеру выполненных задач он приравнен к участнику добровольческого формирования, суд признал ошибочной, так как он участвовал в СВО на специальных условиях.

Венера Хисамова