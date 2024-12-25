На берегу Сириуса обнаружили восемь мертвых бакланов, загрязненных мазутом

На берегу моря в Сириусе обнаружили восемь мертвых бакланов, выброшенных на сушу волной, сообщает Сочинское географическое общество со ссылкой на очевидцев в своем Telegram-канале. По словам орнитолога Александра Дворецкого, основная причина их гибели заключается в интоксикации мазутом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сочинского географического общества Фото: Telegram-канал Сочинского географического общества

В последние дни волонтеры Сочинского географического общества также нашли и передали господину Дворецкому более 20 чомг и других морских птиц, загрязненных нефтепродуктами. После очистки перьев пострадавшие проходят процесс реабилитации.

Существует вероятность сокращения популяции рыб в районе загрязнения, а также гибели птиц из-за слипания перьев от мазута и дельфинов. Угроза может коснуться редких видов, которые сейчас занесены в Красную книгу. Масштаб происшествия пока не оценен, поэтому ученые не могут точно прогнозировать сроки восстановления экосистемы. Предполагается, что последствия катастрофы будут ощущаться на протяжении нескольких лет.

Ситуация усугубляется тем, что удалить скопления мазута из донных осадков будет крайне сложно, и негативное влияние на экосистему может быть длительным и значительным. Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошел разлив мазута, который вынесло на берег в районе Анапы. По данным МЧС, более 40 км пляжей очищены, а свыше 17 тыс. тонн загрязненного песка вывезено. Спасатели, волонтеры и специалисты различных организаций продолжают работу по спасению пострадавших животных и птиц. Специалисты зафиксировали случаи гибели нескольких десятков особей.

Мария Удовик