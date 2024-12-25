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В попечительский совет ПГНИУ вошел соратник бывшего губернатора

Директор правового департамента Минэка РФ Лев Гершанок утвержден членом попечительского совета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза. Напомним, Минэк РФ возглавляет бывший губернатор Прикамье Максим Решетников.

Фото: mrks.permkrai.ru

Фото: mrks.permkrai.ru

Лев Гершанок работал в структурах краевой власти с 2017 года. Тогда господин Гершанок занял пост министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок. В 2019 году Лев Гершанок перешел на должность замглавы администрации губернатора Пермского края по правовым вопросам. Летом 2020 года господин Гершанок покинул должность и перешел на пост советника руководителя администрации главы региона. До работы в краевой власти чиновник руководил управлением экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской думы, работал в краевой прокуратуре.

Попечительский совет ПГНИУ создан для решения задач развития университета, содействия привлечению финансовых средств и совершенствованию материально-технической базы, участия в разработке образовательных программ. Совет возглавляет бывший мэр Перми Игорь Шубин.

Помимо попечительского совета в вузе действует наблюдательный совет. Его возглавляет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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