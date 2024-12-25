В Чувашии до 2030 года могут реализовать 3 тыс. проектов по программе развития

В рамках комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2025–2030 годы планируют реализовать более 3 тыс. проектов. Это почти в два раза больше, чем в прошлой программе. Об этом рассказали в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

Господин Николаев отметил, что около 80% мероприятий комплексной программы 2020–2025 годов выполнены или находятся на завершающей стадии. Другая часть проектов адаптирована в новой программе. Предыдущая программа включала более 1,6 тыс. мероприятий.

Больше всего инвестпроектов будет реализовано в АПК (200), промышленности (174) и туризме (140). Мероприятия реализуют во всех муниципальных образованиях, больше всего в Чебоксарах (134). В программу интегрировали более 1 тыс. инфраструктурных проектов, заявленных муниципальными образованиями, бизнесом, населением.

«Стоит четкая задача, чтобы в каждом опорном населенном пункте качество жизни за эти 6 лет повысилось не менее чем на 30% относительно текущих показателей»,— сообщил глава Чувашии.

Документ утвердят распоряжением Кабмина республики.

Ранее сообщалось, что на реализацию программы социально-экономического развития до 2030 года необходимо направить более 1 трлн руб.

Диана Соловьёва