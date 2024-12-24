В Чувашии на реализацию программы развития требуется 1 трлн рублей

В Чувашии на реализацию программы социально-экономического развития до 2030 года необходимо направить более 1 трлн руб. Об этом ТАСС рассказал глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Осенью господин Николаев сообщил, что размер бюджетных инвестиций на реализацию программы развития в 2025–2030 годах составит не менее 600 млрд руб. При этом глава Чувашии подчеркнул, что уточняется размер частных вложений.

«Будем работать над созданием высокопроизводительных технологичных и высокооплачиваемых рабочих мест», — заявил Олег Николаев.

Глава Чувашии отметил, что в республике планируют продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения, строительство и капремонт школ, детских лагерей и культурных учреждений.

Диана Соловьёва