Собянин: темпы реновации резко вырастут в Москве в ближайшие годы

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что программа реновации в столице будет выполнена к 2032 году. Для этого, по его словам, темпы строительства в ближайшие годы будут расти в «арифметической прогрессии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Действующая программа реновации ветхого и морально устаревшего жилья будет выполнена в 2032 году, но это не означает, что будут решены все вопросы стареющего фонда. Скорее, наоборот, перед нами встанут еще более сложные задачи»,— сказал господин Собянин на заседании Московской городской думы.

По представленным им данным, в 2024 году власти Москвы в рамках программы по реновации построили около 1 млн кв. м жилья. «В следующем году построим 2 млн, еще через год 2,5 млн, а через четыре — 3 млн. То есть у нас будет расти в арифметической прогрессии»,— пояснил мэр.

Программа реновации утверждена властями столицы в 2017 году. В список под снос вошло 5175 домов — около 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек. Переселенцы получают равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа) либо равноценную квартиру или денежную компенсацию (на выбор). Первоначально было утверждено 556 стартовых площадок, запланировано построить 8,8 млн кв. м недвижимости.

Полина Мотызлевская