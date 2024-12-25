Власти Москвы пообещали сократить среднее время поездки на работу до 45 минут

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что время в пути от дома до работы должно занимать у москвичей не более 45 минут. Сейчас это время, по словам мэра, составляет в среднем около 60 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из данных, представленных господином Собяниным на заседании Московской городской думы, следует, что в 2010 году 30% москвичей проживали в районах, не обслуживаемых метро, заторы на дорогах были «хроническими», а москвичей обслуживали устаревший общественный транспорт. Сейчас, уточнил мэр, в столичный транспортный комплекс внедряется искусственный интеллект, ставка делается на электробусы, по Москва-реке пустили электрические суда.

С 2011 года в городе открыто 256 станций метро, МЦК и МЦД; построено более 1,4 тыс. км новых дорог; на 24% увеличена протяженность магистральной улично-дорожной сети. К 2030 году планируется открыть еще более 40 новых станций и построить 300 км дорог. В течение следующих пяти лет доля москвичей, живущих в зоне обслуживания метро, увеличится до 90%.

Говоря о сокращении времени в транспорте, Сергей Собянин отметил и важность создания новых центров экономической активности. В этом направлении к 2024 году в Москве было создано более 900 тыс. рабочих мест и 50 млн кв. м жилой, общественно-деловой и производственной застройки.

Полина Мотызлевская