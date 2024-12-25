Каждый пятый работающий казанец конфликтовал с коллегами, а каждый шестой — с руководством в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый пятый работник в Казани вступал в конфликты с коллегами в 2024 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Каждый пятый работник в Казани вступал в конфликты с коллегами в 2024 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Исследование показало, что мужчины конфликтуют чаще женщин, а сотрудники в возрасте 35–45 лет вступают в споры чаще, чем их более молодые или старшие коллеги.

Большинство конфликтов с коллегами (43%) и с руководством (46%) разрешаются без посредников, однако каждый четвертый спор остается неразрешенным.

После конфликтов с начальством 32% инициаторов споров и 25% их оппонентов покинули компанию. В то же время 36% опрошенных считают увольнение правильным решением в случае серьезного конфликта с руководителем. Только 3% компаний практикуют привлечение профессиональных медиаторов для разрешения трудовых споров.

Ранее сообщалось, что 27% жителей Казани ожидают повышения на работе. Кроме того, мужчины чаще надеются на возможное повышение.

Анар Зейналов