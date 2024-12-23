В новом году 27% жителей Казани ожидают повышения в должности. Об этом сообщили в исследовании портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году 27% жителей Казани ожидают повышения на работе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2025 году 27% жителей Казани ожидают повышения на работе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчины чаще надеются на возможное повышение. К более высокой должности больше стремятся молодые опрошенные. По данным исследования, повышения ждут 41% респондентов до 35 лет и только 20% казанцев старше 45 лет. Те, кто имеет зарплату от 100 тыс. руб., чаще упоминают о повышении, чем те, чей доход ниже.

Продвижения по карьерной лестнице в новом году среди профессий чаще ждут программисты (53%), менеджеры по работе с клиентами (32%) и дизайнеры (30%). Каждый четвертый пиарщик, каждый восьмой инженер, каждый девятый главный бухгалтер и каждый десятый эйчар рассказали о недавнем повышении. Меньше всех на повышение надеются учителя (15%), кладовщики (16%) и секретари (17%).

Диана Соловьёва