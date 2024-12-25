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Глава СК РФ поручил доложить о расследовании убийства жителя Марий Эл

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об убийстве мужчины в Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По предварительной информации, 23 декабря произошел конфликт между бывшим и нынешним сожителями жительницы Марий Эл. В результате бывший сожитель нанес мужчине несколько ударов ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый скрылся с места происшествия, его объявили в розыск.

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Республике Марий Эл Евгению Тумандейкину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Диана Соловьёва

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