Экс-депутата думы Тюмени поместили под стражу из-под домашнего ареста

Бывшему депутату городской думы Тюмени от КПРФ Андрею Киму, обвиняемому в покушении на мошенничество и хранении боеприпасов, изменили меру пресечения. Как сообщили в пресс-службы прокуратуры региона, из-под домашнего ареста он отправится в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Тюменской городской думы от КПРФ Андрей Ким (справа)

Фото: Сайт Тюменской городской думы Бывший депутат Тюменской городской думы от КПРФ Андрей Ким (справа)

Фото: Сайт Тюменской городской думы

«В ходе осуществленного прокуратурой области мониторинга СМИ и соцсетей, а также проведенной проверки установлено, что обвиняемым была нарушена ранее избранная мера пресечения в виде домашнего ареста»,— сказано в сообщении. В связи с этим прокурор ходатайствовал о заключении под стражу.

Как считает следствие, Андрей Ким взял 3 млн руб. от гендиректора строительной компании и пообещал передать деньги подрядчику для заключения договоров на капремонт жилых домов. Однако, по версии силовиков, обещание он выполнять не собирался. Во время обысков в его доме были обнаружены 16 патронов к боевому огнестрельному оружию.

Подробнее об уголовном деле экс-депутата гордумы Тюмени Андрея Кима — в материале «Ъ-Урал» «Коммуниста подвели обещания».

Полина Хабарова