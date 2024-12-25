В Екатеринбурге закрыли РГППУ, объединив его с УрГПУ

На территории Екатеринбурга 20 декабря закрыли Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) по приказу Министерства просвещения РФ о присоединении вуза к Уральскому государственному педагогическому университету (УрГПУ), сообщили в пресс-службе УрГПУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт РГППУ Фото: официальный сайт РГППУ

После слияния единый вуз будет называться федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Уральский государственный педагогический университет». Как пояснили в пресс-службе, УрГПУ является правопреемником РГППУ и продолжит реализовывать образовательные программы по соответствующим видам, уровням и условиям обучения, в том числе с сохранением всех существующих форм и условий обучения. Учебный процесс прерываться не будет.

Учебные здания РГППУ находятся на Уралмаше и Эльмаше. Университет был основан в 1979 году как Свердловский инженерно-педагогический институт (СИПИ). В 1993-2001 годах имел название Уральского государственного профессионально-педагогического университета (УГППУ), с 2001 года — РГППУ. В вузе готовили педагогов для колледжей и университетов. Первые планы о реорганизации РГППУ и УрГПУ в единое учебное заведение появились не менее 10 лет назад.

Напомним, 7 октября ушедшего в отставку экс-министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова назначили ректором УрГПУ. Его также планируется назначить главой объединенного вуза после слияния УрГПУ и РГППУ.

Ирина Пичурина