Володин: Госдума в приоритетном порядке обсудит период охлаждения для кредитов

В Госдуму внесен законопроект о периоде охлаждения при выдаче кредита, напомнил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он пообещал, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

«Это время (период охлаждения.— "Ъ") люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости денежных средств, дополнительной оценки своей платежеспособности, консультаций с родственниками и друзьями. Если появятся подозрения на действия мошенников — обратиться в полицию. Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке»,— написал господин Володин в Telegram.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале недели. Период охлаждения для сумм 50–200 тыс. руб. устанавливается в размере четырех часов, для сумм свыше 200 тыс. руб.— минимум 48 часов. Предполагается, что за этот период гражданин сможет обдумать цели, на которые берет деньги и понять, не находится ли он под влиянием мошенников.

О предложениях Центробанка по борьбе с мошенничеством — в материале «Ъ» «Кредиты подадут холодными».