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Коммерсантъ FM
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Крупные российские банки понизили ставки по вкладам

Несколько крупных российских банков понизили ставки по вкладам после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Среди таких кредитных организаций — Альфа-Банк, Газпромбанк и МКБ, пишет «РБК Инвестиции».

Так, Альфа-Банк с 21 декабря уменьшил ставки на вклады на 3–5 п. п. С 24 декабря Газпромбанк объявил о снижении ставок по вкладам на короткий срок «Новые деньги» и «В плюсе» в среднем на 1 п. п. МКБ также уменьшил ставки по нескольким вкладам, следует из обновленной страницы тарифов на сайте банка.

По информации ежедневного индекса FRG100 на сегодня, 24 декабря, средняя ставка в 80 крупнейших российских банках по вкладам на один год на сумму от 100 тыс. руб. составляет 17,76% годовых. Наивысший показатель за все время наблюдений с апреля 2017 года был зафиксирован накануне, 23 декабря, когда ставка достигла 17,79%.

20 декабря, ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 21% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что после такого решения банки начнут снижать ставки по вкладам. По ее словам, это связано с сокращением кредитования: стоимость займов пойдет вниз, а вслед за ней и доходность по депозитам.

О том, как сохранение ставки отразится на сберегательных продуктах банков,— в материале «Вкладам снижают доходность».

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